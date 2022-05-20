Развязку КАД с Приморским шоссе отремонтировали досрочно

На развязке Кольцевой автодороге и Приморского шоссе 20 мая досрочно завершили ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», к настоящему моменту все введенные ограничения для транспорта на данному участке сняты, а движение полностью восстановлено.

Дорожные рабочие выполнили замену деформационного шва на данном участке. Работы с полным перекрытием разворотной петли КАД в районе Приморского шоссе велись с 10 мая и в итоге были выполнены в полном объеме. Все временные технические средства организации дорожного движения уже демонтировали.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда с 26 мая. Причиной также станут дорожные работы.