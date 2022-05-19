Два съезда перекроют на развязке КАД с Московским шоссе

Съезды №4 и №6 полностью перекроют дорожные работы на 65 километер КАД на развязке с Московским шоссе с 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут работать на съезде по направлению из Петербурга с Витебског проспекта на внешнее кольцо КАД и на съезде по направлению из Ленинградской области с Московского шоссе на внешнее кольцо КАД.

В организации уточнили, что работы будут проводить с 26 мая по 10 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге с 20 и 21 мая введут новые ограничения движения. Они будут распространяться на шесть районов города.