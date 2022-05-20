На развязке КАД с Пулковским будут устранять колейность

Со вторника, 24 мая, на юге Петербурга стартуют работы по устранению колейности на развязке Кольцевой автодороги с Пулковским шоссе. Как сообщили в пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад, будет закрыта одна полоса для движения с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Ограничения будут действовать до 26 мая.

Съезд №2 полностью закроют для движения с 20:00 25 мая до 07:00 26 мая. В ночное время здесь будут укладывать асфальтобетон.

Водителей предупредят о временных ограничениях с помощью дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что развязку КАД с Приморским шоссе отремонтировали и открыли по ней движение досрочно.