В мае закроют съезд с ЗСД на КАД в направлении Пулковского шоссе

Плановые работы по восстановлению дорожного покрытия начнут в мае на Западном скоростном диаметре. Один из съездов на южной развязке с КАД ждет ремонт. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

Заменят деформационный шов на съезде с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе. Ограничения из-за этого стартуют уже в конце апреля и будут длиться до середины мая. Проезд планируют частично или полностью закрыть по двухполосному съезду.

С 22:00 29 апреля до 23:00 7 мая закроют правую полосу, тоже самое сделают с левой полосе с 23:00 7 мая до 07:00 16 мая. Полностью съезд закроют с 01:00 11 мая до 05:00 11 мая. Отмечается, что во время работ съехать с ЗСД на КАД южной развязке можно будет в сторону Таллинского шоссе.