Движение по Пулковскому шоссе ограничат на три дня

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе ограничат для автомобилей и общественного транспорта. Движение будет ограничено в связи с реконструкцией путепровода.

Движение будет ограничено по четной стороне Пулковского шоссе на участке от КАД до Дунайского проспекта. Работы продлятся с 0:00 13 апреля до 24:00 16 апреля.

Ремонтные работы будут выполнены специалисты ОАО «РЖД».

Полная информация об ограничениях доступна на сайте ГАТИ.