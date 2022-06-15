Cъезд на развязке КАД Петербурга с Пулковским шоссе полностью перекроют

Полностью перекроют съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут в связи с дорожными работами на 68-м км КАД. С 29 июня по 16 июля на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд №8. Во время работ установят водоналивные барьеры, дорожные знаки, которые ограждают место проведения работ, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что движение по дамбе ограничат на месяц из-за ремонта. с 4 июня на дамбе ремонтируют плиты разделительной полосы автодорожного моста В-2. Как ожидается, работы завершатся в середине июля. В дирекции КЗС напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима.