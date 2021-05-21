Фанаты ЕВРО-2020 смогут бесплатно перемещаться по Петербургу

В Петербурге установлен порядок бесплатного проезда во время Чемпионата Европы по футболу. Так, для волонтеров ЕВРО-2020, участников матчей, журналистов и зрителей проезд на общественном транспорте станет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для бесплатного проезда журналисту необходима аккредитация, а для зрителей матчей необходимо предъявить входной билет на игру. Услуга будет доступна в дни матчей в метро, а также для передвижения на автобусах-шаттлах и трамваях №19 и «48. Кроме того, бесплатный проезд будет доступен на пригородных электричках.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об упрощении визового режима для иностранцев, приезжающих на матчи ЕВРО-2020 в Петербург.