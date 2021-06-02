В центре города собрались пробки из-за перекрытия Дворцового моста

В Петербурге образовались пробки из-за перекрытия Дворцового моста. Сотрудники ГИБДД перекрыли часть моста, и автомобилисты с Васильевского острова не могут проехать по мосту. По данным сервиса “Яндекс.Пробки” загруженность в районе перекрытия достигает 6 баллов.

Известно, что участок не откроют до 00 часов. Кроме того, пробки образовались на Васильевском острове, на Мытнинской набережной Петроградской стороны, на Биржевом проезде, а также на Биржевой площади. О причинах перекрытия Дворцового моста пока не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о ограничениях движения транспорта в июне в связи с проведением праздника “Алые паруса” и ЕВРО-2020.