  • 11 Июнь 2021
USD 12.06.2021 71.6797 -0.5177
USD ММВБ 18:24 72.0023  
EUR 12.06.2021 87.3274 -0.4791
EUR ММВБ 18:24 87.1887  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Метрополитен Петербурга изменит режим работы в ночь с 21 на 22 июня

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Изменения произойдут в связи с проведением футбольного матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии.

Метрополитен Санкт-Петербурга объявил о том, что будет беспрерывно работать в ночь с 21 на 22 июня (с понедельника на вторник), поскольку планируется проведение футбольного матча Евро-2020 между сборными стран Финляндии и Бельгии.

Рабочий режим метрополитена запланировано изменить для того, чтобы болельщики после окончания матча имели возможность быстро и беспрепятственно добраться до дома. В связи с этим подземный транспорт будет работать всю ночь, однако в период времени с 02:00 до 04:30 22 июня пассажиры метро не смогут оплачивать проезд на подземном транспорте банковскими картами или БСК, для этого им необходимо будет приобретение жетона.

Метрополитен также не будет прекращать работу в ночь с 25 на 26 июня, так как в этот промежуток запланирован традиционный праздник выпускников "Алые паруса".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика
    24.05.21
    Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»
    20.05.21
    Отличительные особенности сантехники Wasserkraft
    14.05.21
    Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram