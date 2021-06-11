Метрополитен Петербурга изменит режим работы в ночь с 21 на 22 июня

Метрополитен Санкт-Петербурга объявил о том, что будет беспрерывно работать в ночь с 21 на 22 июня (с понедельника на вторник), поскольку планируется проведение футбольного матча Евро-2020 между сборными стран Финляндии и Бельгии.

Рабочий режим метрополитена запланировано изменить для того, чтобы болельщики после окончания матча имели возможность быстро и беспрепятственно добраться до дома. В связи с этим подземный транспорт будет работать всю ночь, однако в период времени с 02:00 до 04:30 22 июня пассажиры метро не смогут оплачивать проезд на подземном транспорте банковскими картами или БСК, для этого им необходимо будет приобретение жетона.

Метрополитен также не будет прекращать работу в ночь с 25 на 26 июня, так как в этот промежуток запланирован традиционный праздник выпускников "Алые паруса".