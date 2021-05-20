На улице Ольги Форш ограничат движение с 21 мая по 13 июня

В Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта по некоторым участкам дорог. Так, с 21 мая в городе будет ограничен проезд от Учительской улицы до Тимуровской. Исключение на участке составит перекресток с проспектом Просвещения. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Причиной введения ограничений станет ремонт дорожного участка на улице Ольги Форш. Кроме того, с этого же дня закроют проезд от Новгородской улицы до Мытнинской на участке 10-ой Советской улицы. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Также с субботы, 22 мая, будет ограничено движение по по Мончегорской улице на участке от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С в связи с проведением работ по отводу пешеходов при установке строительных лесов.