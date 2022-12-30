Фонд капремонта рассказал о самых дорогих отремонтированных в 2022 году домах

Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга подводя итоги 2022 года, назвал самые дорогие объекты, которые были отреставрированы за год.

Так, самым дорогостоящим объектом, который был отремонтирован Фондом, стал дом-памятник, находящийся по адресу Измайловский проспект, 2. Данное здание было возведено в 18 веке. Было приведено в порядок более 12 тысяч квадратных метров фасада, что обошлось в 95 миллионов рублей.

Самым дорогим не историческим объектом, который ремонтировал в 2022 году ФКР, стал дом Олеко Дундича, 36/1. Ремонт этого здания обошелся в 77 миллионов рублей. В доме были заменены 16 лифтов. В Фонде рассказали, что новые подъемники отличаются большей грузоподъемностью и вместимостью. Также в новых лифтах предусмотрены звуковое оповещение и шрифт Брайля на кнопках панели для людей м ограниченными возможностями.

Также в ФКР, которым с конца 2021 года руководит Дмитрий Шутов, отметили, что проведение таких масштабных работ стало возможно за счет “общего котла” или, как эту систему называют в СМИ, “кассы взаимопомощи”.