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Фонд капремонта рассказал о самых дорогих отремонтированных в 2022 году домах

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© Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга

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Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга подводя итоги 2022 года, назвал самые дорогие объекты, которые были отреставрированы за год.

Так, самым дорогостоящим объектом, который был отремонтирован Фондом, стал дом-памятник, находящийся по адресу Измайловский проспект, 2. Данное здание было возведено в 18 веке. Было приведено в порядок более 12 тысяч квадратных метров фасада, что обошлось в 95 миллионов рублей.

Самым дорогим не историческим объектом, который ремонтировал в 2022 году ФКР, стал дом Олеко Дундича, 36/1. Ремонт этого здания обошелся в 77 миллионов рублей. В доме были заменены 16 лифтов. В Фонде рассказали, что новые подъемники отличаются большей грузоподъемностью и вместимостью. Также в новых лифтах предусмотрены звуковое оповещение и шрифт Брайля на кнопках панели для людей м ограниченными возможностями.

Также в ФКР, которым с конца 2021 года руководит Дмитрий Шутов, отметили, что проведение таких масштабных работ стало возможно за счет “общего котла” или, как эту систему называют в СМИ, “кассы взаимопомощи”.

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