В Петербурге ограничат транспортное движение 19 и 20 мая

В Петербурге 19 и 20 мая движение транспорта будет ограничено.

В связи с прокладкой инженерных сетей проезд по Петровскому проспекту от дома №13 до Петровской площади будет ограничен с 19 по 31 мая.

Кроме того, ограничения коснутся улицы Коллонтай: проезд транспорта будет закрыт от проспекта Солидарности до улицы Лопатина на период с 20 мая по 10 декабря. Движение транспорта ограничат на территории от улицы Моисеенко до Кирочной улицы 20 мая, ограничение снимут 8 июля. Данные меры будут связаны с устройством пешеходной галереи.