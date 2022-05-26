Ограничения движения введут в центре Петербурга в День города

Петербуржцев предупредили о введении ограничений движения транспорта в центре Петербурга в пятницу, 27 мая. Корректировки внесут в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Перекроют проезд по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади с 09:00 до 11:00. Там будет проходить возложение цветов к памятнику Петру Первому.

Также из-за фестиваля мороженго с 00:00 27 мая до 02:00 29 мая для водителей закроют площадь Островского и улицу Зодчего Росси. Кроме того, там и в переулке Крылова нельзя будет парковать автомобили в этот период.

В День города прекратят движение и запретят остановку по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади, по Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома 4 с 00:00 до 22:00.