Петербургские автомобилисты застряли в субботних пробках

В Петербурге образовались нетипичые для субботы пробки. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", дорожная ситуация оценивается в пять баллов, а не характерные для этого времени три.

Причиной заторов скорее всего стали ограничения движения в центре города из-за генеральной репетиции парада Победы, а также вторых майских, во время которых петербуржцы устремились загород.

Пробки сконцентрировались на Садовой улице, Лермонтовском проспекте и улицы Пестеля. Также многокилометровую пробку спровоцировали аварии и дорожные работы на участке от 34-г км до 41-го км КАД. Машины стоят в обе стороны.

Сейчас наиболее плотно стоят Садовая улица, Лермонтовский проспект, улица Пестеля. Аварии и дорожные работы спровоцировали многокилометровую пробку на участке от 34-го км до 41-го км КАД, автомобили стоят в обе стороны.

Также заторы есть на развязке кольцевой с Таллинским шоссе и самом шоссе в сторону области.