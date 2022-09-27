Пулковское шоссе к аэропорту будут ремонтировать до 20 октября

В Петербурге перекроют движение на Пулковском шоссе до 20 октября. Ранее уже несколько раз сообщалось о возникновении пробок в этом районе.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, на время проведения ремонтных работ было принято решение перекрыть движение от дороги в аэропорт по Пулковскому шоссе до Петербургского шоссе. Ограничения продлятся с 29 сентября по 20 октября.

Отметим, что, в связи с этим решением, жителям придется столкнуться с огромными пробками. Однако это будет не первый опыт для горожан на этом участке. Ранее некоторым приходилось покидать автомобили и идти пешком в сторону аэропорта, потому что образовались заторы.

Кроме этого, в Московском районе с 11 сентября по 23 октября перекроют движение по Пулковскому шоссе от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжается расширение участков КАД. Последний четырехполосный участок расширят до шести полос. Ожидается, что специалисты завершат работы по обновлению к августу 2026 года.