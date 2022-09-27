На КАД больше не останется четырехполосных участков

В Петербурге продолжается расширение участков КАД. Последний четырехполосный участок расширят до шести полос. Ожидается, что специалисты завершат работы по обновлению к августу 2026 года.

В Северной столице планируют до шести полос планируют обновить участок КАД от развязки с ЗСД до развязки с Приморским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор “Северо-Запад”. На первом этапе работе работники займутся ремонтом дороги, также планируется ликвидация отраженных трещин. Отметим, что их появление является характерной чертой для этого участка магистрали.

В ведомстве сообщили. что специалисты переустановят три путепровода на кольцевой. Не останутся без обновлений Пушкинское и Приморское шоссе. Также на КАД установят новую систему водоотвода и дождевой канализации.

Отметим, что после завершения работ, дорога расширится на 22,5 метра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что из федерального бюджета около 13 млрд рублей выделят на финансирование дорожных проектов Петербургу.