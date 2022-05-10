Петербургское метро вернулось к обычному режиму после 9 мая

Руководство петербургского метрополитена сняло все ограничения, введенные в подземке 9 мая на нескольких станциях. Об этом сообщает пресс-служба метро Петербурга.

Сейчас все станции работают в штатном режиме. До этого в связи с празднованием Дня Победы действовали ограничения на вход и выход сразу на нескольких станциях.

Так, на День Победы ограничения действовали на станциях "Сенная площадь", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Площадь Восстания", "Невский прспект", "Петроградская" и "Площадь Александра Невскго.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что также к обычному движению вернулась главная магистраль города - Невский проспект. Там снова пустили автомобили.