По Невскому проспекту снова поехал транспорт

После окончания акции «Бессмертный полк», которая состоялась днем 9 мая в центре Петербурга, движение транспорта по нему вновь открыто. Как сообщает телеканал 78, автомобили снова пустили по Невскому проспекту примерно в 17:40.

По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 19:00, загруженность петербургских дорог составляет всего 2 балла. Затруднено движение на Невском проспекте от канала Грибоедова до Дворцовой площади.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в шествии «Бессмертного полка» в Петербурге приняли участие около миллиона человек. Колонна собиралась на участке Невского проспекта от площади Александра Невского до Суворовского проспекта. Шествие началось в 15:00 от площади Восстания и завершилось на Дворцовой площади. Там празднование Дня Победы продолжил концерт.