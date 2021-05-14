На КАД ограничат движение между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что в Санкт-Петербурге на кольцевой автомобильной дороге (КАД) будет перекрыто движение между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе. Проезд будет полностью ограничен для всего автомобильного транспорта. Ограничение продлится в ночь с 18 на 19 мая, а также в ночь с 19 на 20 мая. Перекрытие движения в оба дня продлится с 00:00 до 00:20.

Ограничение движения на данном участке связано с установкой П-образной металлической опоры, которая предназначена для размещения на ней знаков переменной информации для автоматизированной системы управления дорожным движением.