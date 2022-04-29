На майских праздниках у южной развязки с ЗСД вдвое сузят КАД

На юге Петербурга на неделю замедлят участок кольцевой автодороги из-за ремонта. Половину дороги закроют на внешнем кольце у Западного скоростного диаметра, чтобы убрать колею. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, с 4 по 11 мая перекроют третью и четвертую полосы на участке с 73-го по 70-й километр. Также на время ремонта ограничат скорость до 50 км/ч на первой и второй полосе. Работы будет выполнять АО "ВАД".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на неделю до двух полос сузят КАД у проспекта Культуры. Ограничение распространится только на первую полосу с 26 по 28 километр внутреннего кольца КАД с 7 по 12 мая.