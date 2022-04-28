В этом году в Петербурге отремонтируют 117 километров дорог

Сезон ремонтных работ стартовал в Петербурге. За этот год комитет по развитию транспортной инфраструктуры собирается отремонтировать 117 километров дорог на 184 адресах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного

Ремонт уже начали на проспекте Науки, от Гражданского проспекта до улицы Карпинского. Также специалисты занялись улицей Дыбенко, от Дальневосточного проспекта до Солидарности.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 80 километров на 46 улицах Петербурга. Также ремонт начали на проспекте Обуховской Обороны и на набережной Обводного канала.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на неделю до двух полос сузят КАД у проспекта Культуры.