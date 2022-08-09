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Квартирный вопрос в Петербурге – апарт-ответ

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© Фото: ГК "ПСК"

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Петербургский рынок недвижимости пестрит многочисленными предложениями. Сегодня достойной альтернативой аренды квартир являются апарт-отели, которые подходят не только для кратковременного пребывания, но и для долгосрочный аренды.

Вместе со специалистами по недвижимости и психологами разбирались, какие преимущества жизни в апартаментах.

Топ-5 плюсов выбрать для жизни апарт-отель

1. Транспортная доступность. По сравнению с арендой квартиры, стоимость которой часто зависит от приближенности к метро, апарт-отели расположены в пешей доступности к метрополитену.

Например, апарт-комплекс START от ГК «ПСК» располагается в 10 минут пешком от станции метро Парнас. Рядом демократичные сетевые магазины, кинотеатры и социальная инфраструктура – детские сады и школы. Второй комплекс сети ПСК располагается в Кировском районе. Трехзездочный апарт-отель Putilov Avenir, оснащенный по всем мировым стандартам. Это первый апарт-отель в Кировском районе. Он находится на главной магистрали района, пр. Стачек, предусмотрены выезды в центр города, на КАД и ЗСД. В 2-х минутах пешком от станции метро «Кировский завод».

ГК "ПСК"

2. Цена вопроса. Самые демократичные варианты аренды квартир можно найти в Красносельском, Красногвардейском районах или в массовой застройке – Мурино, Кудрово или Девяткино. Это будет квартира или студия в новых домах, но до метро нужно будет добираться 15-20 минут в лучшем случае. Цена за аренду 1-комнатной квартире в такой районе составит примерно около 32 тысяч рублей, за 2-комнатную квартиру вы отдадите в районе 50 тысяч рублей. Учитывая, что в первый месяц оплачиваются залог и услуги риэлтора, аренда такой квартиры обойдется минимум в 70 тысяч рублей. В это же время апарт-отель предложит вам стоимость аренды такого жилья от 21,5 тыс. рублей в месяц. Что уже дешевле, чем съем однокомнатной квартиры в таком же районе. При этом управляющая компания не берет дополнительный залог или комиссию. Дополнительные услуги, такие как, уборка номера, питание, прачечная – оплачиваются отдельно, если у вас возникнет такая необходимость.

3. Качество мебели и ремонта. Жилье рядом с метро довольно популярное, а значит еще и дорогое. Как правильно, это варианты вторичного рынка недвижимости. Соответственно, жилье сдается, скорее всего, не впервые, а качество мебели и ремонта может вызвать вопросы. Апарт-отели, например, STATR – предлагают эргономичные студии площадью от 18 до 32,8 кв м. У вас есть возможность заселиться в полностью укомплектованную студию с выделенной кухонной зоной.

4. Сервис, комфорт и безопасность. Если в квартире вы сами беспокоитесь о бытовых вопросах, то в апарт-отеле их возьмет на себя управляющая компания. В апарт-отелях ГК ПСК у каждого гостя есть персональный менеджер, который отвечает на все вопросы, а также заботиться о комфорте и безопасности вашего проживания.

ГК "ПСК"

5. В ногу со временем. В современном мире очень ценится время. Сервис апарт-отелей позволит потратить его на более важные занятия, чем стирка и уборка. Персонал апартаментов готов взять это на себя. Мы поговорили с генеральным директором PSK Invest Анной Пановой о том, кто является целевой аудиторией апартов.

«Гости наших апарт-отелей – образованные люди, которые ценят свободное перемещение, комфорт и сервис. Клиенты могут взять напрокат ноутбук, заказать питание в номер или уборку апарта, воспользоваться услугами прачечной. Воспользоваться и настроить под себя все жизненно важные процессы», - отвечает Анна Панова.

6. Бонусом для наших читателей. Мы поговорили с психологом, чтобы узнать, кто же сторонник жизни в апартаментах. По мнению специалистов, такой образ жизни характерен для предприимчивого, требовательного, обладающего интуицией, жизнелюбивого уверенного в себе человека. Жизнь в апартаментах выбирают те, кто ценит комфорт, удобство и современное пространство.

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