Блогер Эрик Давидыч рассказал о причинах задержания

Блогер Эрик Давидыч выпустил видеообращение в личном Instagram-аккаунте, в котором объяснил ситуацию со своей стороны.

Петербургский видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвилли) был задержан полицией 29 октября по плану «Перехват». По словам мужчины, причиной послужило подозрение сотрудника автозаправки. Работник подумал, что блогер похитил человека и позвонил в полицию.

Эрик Давидыч рассказал о том, что на КАД около Петербурга на дороге произошла аварийная ситуация. Он и другая машина остановились на заправке и между водителями произошел конфликт. Девушка блогера из-за переживаний громко кричала и охранник, по просьбе Давидыча, впихнул ее в машину. Сотрудник заправки увидел ситуацию и решил, что крадут человека.

По словам блогера, аварийная ситуация произошла из-за неисправности другого автомобиля. Он заявил, что оплатит ремонт чужой машины для того, чтобы на дорогах никто не пострадал. В полиции Эрик Давидыч дал все необходимые объяснения и был отпущен.