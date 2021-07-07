За соблюдением правил парковки во дворах будут следить в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что за соблюдением правил парковки во дворах и внутри кварталов теперь будут следить автоматически. Контроль будет осуществляться с помощью программно-аппаратных комплексов, установленных на автомобилях Государственной административно-технической инспекции. Они будут оснащены двумя камерами для распознавания нарушений и сенсорного монитора.

По районам города уже курирует один тестовый автомобиль. К осени парк будет расширен до 18.

"Проблема хаотичной парковки автомобилей во дворах требует решения. Закрепилась практика, когда машины располагают на газонах или в проездах, где они мешают движению спецтранспорта и пешеходов. Мы многое делаем для благоустройства нашего города, поэтому случаи нерациональной парковки надо исключать", — рассказал Александр Беглов.



Размер штрафа составит: для граждан – до 5000 руб., для должностных лиц — до 40 000 руб., для юридических лиц — до 500 000 руб.