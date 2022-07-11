На дамбе Петербурга камеры зафиксировали лихача на скорости 230 км/ч

С мая по июнь этого года автомобилисты 17,7 тысяч раз нарушили скоростной режим наа дамбе в Петербурге. 230 км/ч составила максимальная скорость нарушения при разрешенных 110 км/ч. Итоги за второй квартал этого года подвели в администрации КЗС.

Всего за три месяца водители 17 раз разгоняли машины быстрее 200 км/ч на дамбе. В руководстве дамбы отметили, что превышение скоростного режима одна из частых причин ДТП на САД КЗС. Водителей попросили соблюдать ПДД и беречь окружающих и себя. На КЗС за лихачами следят передвижные комплексы фотовидеофиксации. Они изменят места расположения с 11 июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцев попросили не ездить на велосипеде по дамбе. По дамбе также нельзя гулять пешком, кататься на мопедах и ходить с питомцами.