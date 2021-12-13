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В 2022 году в Санкт-Петербурге появится система распознавания ДТП

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© Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7922902/

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NtechLab создает в России систему видеокамер, способную распознавать действия человека и автомобиля. Андрей Теленков, генеральный директор компании, занимающейся разработкой систем безопасности, сообщил СМИ, что благодаря видеонаблюдению экстренные службы будут получать сигналы о происшествиях в автоматическом режиме. Сейчас технология проходит стадию тестирования и в скором времени может заработать в Санкт-Петербурге.

NtechLab много лет развивает направление машинного зрения. Компания предоставляет продукты, способные различать множество действий распознаваемых объектов, в частности человека и автомобиля.

Камеры, установленные NtechLab, за несколько секунд смогут определить факт ДТП и передать сигнал о нём во все необходимые инстанции. Также система будет фиксировать нарушения правил дорожного движения, распознавать автомобили спецслужб и пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.

По данным Госавтоинспекции, ежедневно в Санкт-Петербурге происходит 300–400 дорожно-транспортных происшествий. В прошлому году в результате ДТП погибли 219 человек, пострадали — более 6 тысяч. Как отмечают в ГИБДД, основная причина заключается в несоблюдении правил дорожного движения.

Установленная система NtechLab позволит не только выявлять происшествия с участием автомобилей. Она способна распознавать до десяти действий человека, в частности бег, езду на велосипеде, разговор по телефону, драку и курение. Заявленная точность продукта — 80–95%. Если система заподозрит любое противоправное действие, например, драку или курение в неположенном месте, она автоматически оповестит все необходимые службы. По мнению специалистов, нынешней точности достаточно для нормальной работы системы.

Всего в прошлом году видеокамеры зафиксировали свыше 3,5 млн случаев нарушения ПДД, которые привели, в том числе к повреждениям авто. Чтобы сохранить бюджет в условиях повышенного травматизма, стоит оформить страховой полис для водителя и МикроКАСКО для автомобиля. Сам продукт NtechLab планируется распространить на все крупные города России, где существует необходимая сеть уличных камер. Также технология может быть масштабирована не только на регионы, но и на бизнес. Государственные и частные компании в финансовом секторе, ретейле и промышленности рассматривают возможность установки системы безопасности на своих объектах.

Мировое сообщество неоднозначно относится к подобным системам видеонаблюдения за людьми и транспортными средствами, приравнивая их к слежке и нарушению прав человека. Так, в 2019 году в Калифорнии был наложен мораторий на использование технологий распознавания лиц правоохранительными органами штата. Правовой акт блокирует введение таких решений и сбора биометрических и иных данных до конца следующего года. При этом власти штата готовы вернуться к обсуждению установки системы после того, как получат инструменты её контроля.

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