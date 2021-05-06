«Единой карте петербуржца» исполнилось два года

В Петербурге 6 мая отмечают двухлетие проекту «Единая карта петербуржца». Примечательно, что карта понравилась горожанам и пользуется особым спросом. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

За весь период существования «Единой карты петербуржца» к проекту присоединилось 825 тысяч жителей города. При этом губернатор Петербурга, Александр Беглов, отметил, что в планах правительства продолжать развитие проекта. Так, в карту внедрят несколько информационных систем региональных органов власти.

Кроме того, проект полезен в поликлиниках, магазинах и проезде в метрополитене. В планах администрации Петербурга внедрить в карту электронный социальный регистр населения.