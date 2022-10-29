“Пушкинская карта” получила новые возможности

В Петербурге возможности “Пушкинских карт” стали шире. Теперь обладатели карт смогут побывать в Галерее драгоценностей Эрмитажа.

Как сообщает пресс-служба Смольного, владельцам карт предоставлена возможность насладиться шедеврами ювелирного искусства.

В Бриллиантовой кладовой можно найти уникальные работы византийских, западноевропейских и русских ювелиров. Также там представлены изделия популярных брендов. Например, Фаберже. Также в музее выставлены сокровища семьи Романовых.

В Золотой кладовой посетители смогут увидеть собрание золота скифский царей, а также драгоценные изделия из Древней Греции и с Востока.

Подробнее с этим можно ознакомиться на сайте Эрмитажа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что “Единая карта петербуржца” (ЕКП) получит новые функции и возможности. Соответствующие постановление уже подписано.