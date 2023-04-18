"Единая карта петербуржца" заняла первое место в Первой национальной премии "Умный город"

Лучшим проектом в номинации «Цифровая карта жителя» на Первой Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» стала «Единая карта петербуржца» (ЕКП).

В правительстве отметили, что эта награда подтверждает репутацию Северной столицы как лидера инноваций и цифровизации. Единую карту оформили более чем 1,47 млн петербуржцев. Для них она стала важной составляющей повседневной жизни. Об этом сообщает МК в Питере.

В рамках премии были рассмотрены более 200 проектов из 51 региона России, и только около 100 проектов, представленных в 29 номинациях, прошли в финал.

Отметим, что ЕКП пользуется популярностью у петербуржцев, так как является выгодным способом оплатить проезд в общественном транспорта. А с 1 апреля в трамваях и троллейбусах появились специальные тарифы, которые помогают сэкономить до 25 рублей при использовании ЕКП или карты «Мир». Также с 1 января аналогичная выгода появилась в автобусах.

Кроме того, пользователям ЕКП доступно транспортное приложение, которое «вшито» в функционал карты. По сути это «Подорожник», которым пользуется около 45% пассажиров общественного транспорта города на Неве. «Подорожник» стал еще популярнее после введения пересадочного тарифа «60 минут», первая поездка по которому стоит 44 рубля, вторая 10 рублей, все последующие в течение часа – бесплатны. За год петербуржцы с помощью этого тарифа смогли сэкономить свыше 2 млрд рублей. С информацией о тарифах пользователи могут ознакомиться на Портале общественного транспорта Петербурга.