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С начала текущего года ГАТИ получила около 20 тысяч жалоб от петербуржцев на неправильную парковку во дворах

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© Фото: Baltphoto

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала, во дворах каких районов петербуржцы чаще всего жалуются на нарушения правил парковки, а также, как с этим борются специалисты.

В ГАТИ отметили, что чаще всего не по правилам оставляют автомобили во дворах Выборгского, Московского и Фрунзенского районов. При этом в зоне Единого городского парковочного пространства, по словам экспертов, проблем относительно меньше.

В пресс-службе ГАТИ заметили, что после фиксации нарушений во дворах информация о них попадает в районные отделы Госавтоинспекции. Также, чтобы избежать в дальнейшем таких ситуаций, в комитет по благоустройству, а также в районные администрации и органы местного самоуправления направляются предложения по обустройству территории. Известно, что в общей сложности ГАТИ уже направила около 300 предложений. За 2022 год специалисты успели провести соответствующие работы по 183 адресам, также 32 мероприятия запланированы на текущий год.

Отмечается, что для борьбы с нарушителями ГАТИ проводит совместные рейды с ГИБДД. Уточняется, что первую проверку проведут в Выборгском районе на следующей неделе, но конкретный день можно будет узнать позже в группе ГАТИ в социальной сети «ВКонтакте».

В случае обнаружения нарушителя, можно отправить жалобу через сервис «Неправильная парковка во дворах» на сайте ГАТИ, указав точку на карте и приложив фотографию. Так, за 2022 год поступило более 90 тысяч обращений, а за этот — уже 20 тысяч. Оказалось, что в среднем инспекторы ведомства выявляют 600-800 нарушений за неделю, при этом обычно сообщения приходят на уже включенные в маршруты объезда адреса.

Напомним, что в этом году зона платной парковки расширится на Петроградский и Василеостровский районы. К горожанам обратились с просьбой отслеживать нарушения и активнее отстаивать порядок во дворах, например, путем установки шлагбаума.

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