Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала, во дворах каких районов петербуржцы чаще всего жалуются на нарушения правил парковки, а также, как с этим борются специалисты.
В ГАТИ отметили, что чаще всего не по правилам оставляют автомобили во дворах Выборгского, Московского и Фрунзенского районов. При этом в зоне Единого городского парковочного пространства, по словам экспертов, проблем относительно меньше.
В пресс-службе ГАТИ заметили, что после фиксации нарушений во дворах информация о них попадает в районные отделы Госавтоинспекции. Также, чтобы избежать в дальнейшем таких ситуаций, в комитет по благоустройству, а также в районные администрации и органы местного самоуправления направляются предложения по обустройству территории. Известно, что в общей сложности ГАТИ уже направила около 300 предложений. За 2022 год специалисты успели провести соответствующие работы по 183 адресам, также 32 мероприятия запланированы на текущий год.
Отмечается, что для борьбы с нарушителями ГАТИ проводит совместные рейды с ГИБДД. Уточняется, что первую проверку проведут в Выборгском районе на следующей неделе, но конкретный день можно будет узнать позже в группе ГАТИ в социальной сети «ВКонтакте».
В случае обнаружения нарушителя, можно отправить жалобу через сервис «Неправильная парковка во дворах» на сайте ГАТИ, указав точку на карте и приложив фотографию. Так, за 2022 год поступило более 90 тысяч обращений, а за этот — уже 20 тысяч. Оказалось, что в среднем инспекторы ведомства выявляют 600-800 нарушений за неделю, при этом обычно сообщения приходят на уже включенные в маршруты объезда адреса.
Напомним, что в этом году зона платной парковки расширится на Петроградский и Василеостровский районы. К горожанам обратились с просьбой отслеживать нарушения и активнее отстаивать порядок во дворах, например, путем установки шлагбаума.
С начала текущего года ГАТИ получила около 20 тысяч жалоб от петербуржцев на неправильную парковку во дворах
© Фото: Baltphoto
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала, во дворах каких районов петербуржцы чаще всего жалуются на нарушения правил парковки, а также, как с этим борются специалисты.
Все новости рубрики
- 03 апреля 2023, 10:01
- "Премии, уважение, признание": петербуржцы рассказали, что их больше всего мотивирует работать
- 02 апреля 2023, 17:42
- Петербуржцам рассказали, каким категориям граждан следует ограничить употребление бананов
- 02 апреля 2023, 16:22
- В Петербурге в начале апреля наблюдается аномальное количество снега
|
следующая
- В Петербурге любитель гонок уходя от погони устроил ДТП и остановился только после предупредительного выстрела
|
|
следующая
- 12:51
- На Маршала Захарова иностранка-нелегалка отравила ребенка, когда попыталась вылечить его без врачей
- 10:14
- С начала текущего года ГАТИ получила около 20 тысяч жалоб от петербуржцев на неправильную парковку во дворах
- 08:30
- Утром 12 апреля на проспекте Маршака после пожара в автомобиле к медикам направили одного человека
Лучшее в Петербурге
В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте
Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.
Гид по Петербургу
Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу
Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.