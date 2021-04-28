В Петербурге отменили торжественное шествие «Парад победителей»

Торжественное шествие «Парад победителей» перенесено в онлайн-формат. В связи с этим объявленные ранее ограничения движения транспорта будут отменены. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Изначально планировалось, что шествие «Парад победителей» перекроет движение троллейбусов на проспекте Стачек. Ограничения относились к участку от площади Стачек до улицы Новостроек в период с 12:50 до 14:00.

На данный момент ограничения отменены и движение троллейбусов продолжится в штатном режиме без изменений.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об изменениях движения маршрутов троллейбусов в связи с репетициями к «Параду Победы».