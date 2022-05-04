Репетиция Парада Победы затруднит движение по центру Петербурга 5 мая

В четверг, 5 мая, у петербургских автомобилистов могут возникнуть сложности при проезде по центру города. Причиной станет подготовка к Параду Победы. В этот день пройдет его репетиция.

В пресс-службе городского комитета по транспорту уточнили, что несколько цли в центре Петербурга будут закрыты для проезда 14:00 до 18:30. В частности, нельзя будет проехать по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста; Миллионной улице; набережной Зимней канавки; Дворцовой набережной и проезду; Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта; Адмиралтейской набережной; Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Введенное ранее ограничение на остановку транспорта на участке набережной Мойки, в начале Миллионной улицы, а также от Дворцовой площади до Мраморного переулка действует до 12:30 9 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что троллейбус и два автобуса следуют в объезд Хрустальной улицы.