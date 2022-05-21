Петербургский парад ретро-транспорта стал самым масштабным в России

В субботу, 21 мая в Петербурге состоялся парад ретро-транспорта. Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», в мероприятии приняли участие 319 единиц транспорта, что сделало его самым масштабным событием подобного рода в стране.

Цифра 319 выбрана неслучайно. Число участников выбрано по количеству лет, которое исполнится Петербургу на следующей неделе.

Проехав по центру города участники парада припарковались на Инженерной улице и открыли двери для всех желающих. Увидеть ретро-автобусы, троллейбусы и трамваи можно будет до 18:00.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в центре города показали 40 новых моделей автобусов и троллейбусов.