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Центр Петербурга до 14 часов перекроют из-за репетиции парада

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© Фото: Baltphoto

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В городе закроют 10 километров улиц, разведут мосты и изменят маршруты общественного транспорта.

18 июля с 9 до 14 часов центр Петербурга перекроют из-за репетиции парада ко дню ВМФ.

Так движение будет ограничено на Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Невском проспекте от Дворцовой площади до Казанской улицы, Морских улицах, Дворцовой набережной, Адмиралтейском проезде, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проспекте, Университетской набережной, Биржевой площади, Мраморному переулку, Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, Шпалерной улице, Воскресенской улице, Пироговской набережной. Всего будет перекрытно и ограничено движение на 10 километрах улиц. 

Разведены будут Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мост.

По другому пути проследуют трамвай №3 и троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22. Список измененых маршрутов можно уточнить на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Следующая дневная репетиция должна пройти 22 июля. 

 

 

 

 

 

 

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