В Петербурге прошел парад ретро-транспорта

Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщила, что в субботу, 22 мая, в центре Санкт-Петербурга прошел парад ретро-транспорта. Мероприятие состоялось в рамках международного транспортного фестиваля SpbTransportFest и прошло в Центральном районе Петербурга на Морской набережной.

Кроме того, парад посетил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов, который дал старт этому параду транспортной технике. Во время проведения праздника Соколов находился в одном из ретро-автомобилей — в автобусе ЗИЛ.

В параде приняли участие более 260 старых автомобилей. Вниманию зрителей были представлены трамваи, автобусы, троллейбусы, а также грузовые и легковые автомобили.