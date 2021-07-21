Комтранс сообщил об изменениях в движении по Петербургу во время репетиции и проведения парада ко Дню ВМФ

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что во время репетиции 22 июля и проведения Главного военно-морского парада (ГВМП) ко Дню ВМФ 25 июля изменится движение транспорта по центру Северной столицы и будут перекрыты некоторые дороги, а также мосты.

Издание «МК в Питере», ссылаясь на пресс-службу Комтранса отметило, что 22 июля с 09:00 до 14:00 будет разведено 4 моста через Неву — Троицкий, Литейный, Благовещенский и Дворцовый. Также изменится маршрут движения общественного транспорта, который будет двигаться по объездным и укороченным путям. Под ограничения попадут автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191, трамвай №3 и троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17.

Во время празднования Дня ВМФ с 21:00 24 июля до 14:00 25 июля будет перекрыто движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, по Гороховой от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезду вдоль дома № 2 по Биржевой площади, Мраморному переулку, Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Также стоит отметить, что 25 июля с 07:00 до 14:00 водители не смогут воспользоваться Благовещенским и Троицким мостом, Большой Морской улицей, Кирпичным переулком, а также набережной Кутузова и лейтенанта Шмидта. Кроме того, с 04:00 до 14:00 будет ограничено движение по Литейному мосту и Литейному проспекту, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

Помимо этого, 25 июля с 04:00 до 14:00 водителям нельзя будет проехать по Литейному проспекту от Шпалерной улице до Воскресенской набережной, Литейному мосту, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

Учитывая дальнейшие ограничения дорог в связи с репетицией 22 июля и проведением ГВМП 25 июля, Комтранс предоставил водителям возможность бесплатного проезда по участку ЗСД от Екатерингофки до Богатырского проспекта. Это будет действовать с 10:00 до 14:00.