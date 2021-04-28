С 29 апреля по 9 мая в Петербурге перекроют движение по нескольким дорогам

Во время майских праздников с 29 апреля по 9 мая в Санкт-Петербурге будет перекрыто движение по некоторым дорогам.

В администрации Петербурга сообщили, что с полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая машинам запрещено будет останавливаться на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, а также на Миллионной улице и Певческом проезде.

Кроме того, в Северной столице ограничат движение для автомобилей и общественного транспорта на Дворцовой набережной, набережной Зимней канавки, Дворцовом проезде. Еще в городе перекроют участки от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также от Садовой цлиы до Дворцового переезда.

Основная причина перекрытия трасс — подготовка и проведение парада Победы 9 мая.