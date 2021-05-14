С 15 мая будет перекрыто движение по нескольким улицам Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что в Санкт-Петербурге с субботы, с 15 мая, по нескольким улицам будет ограничено дорожное движение в связи с проведением ремонта на дорогах.

Во время проведения работ по ремонту дорожного покрытия с 15 мая по 13 июня будет перекрыто движение по улице Восстания в Кронштадте от улицы Засимова до тупика. Кроме того, с 16 мая по 22 июня по Среднегаванскому проспекту от Наличной до Детской улицы будет также перекрыто движение для автомобилей в связи с ремонтом асфальта.

С 16 по 17 июня дорожные работы будут также проводиться и в городе Ломоносов. Там будут перекрывать движение по Красноармейской улице от Владимирской улице до Ораниенбаумского проспекта.