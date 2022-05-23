На одну полосу сузят участок КАД в районе ЗСД и Дачного проспекта

На внутреннем кольце КАД на пересечении с ЗСД и Дачным проспектом с 31 мая по 3 июня ограничат движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Для движения автомобилей перекроют четвертую полосу, а на остальных трех введут ограничение скорости до 50 километров в час.
Как сообщает предприятие, там будут проводить работы по окраске полимерцементным составом сборных, железобетонных, лотков в разделительной полосе дороги. Работы будут вести в круглосуточном режиме на участке внутреннего кольца КАД с 71 по 73 километр. Для удобства водителей установят временные дорожные знаки, световые фонари и водоналивные барьеры.
Кроме того, информацию о перекрытии полосы выведут на табло.
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