На одну полосу сузят участок КАД в районе ЗСД и Дачного проспекта

На внутреннем кольце КАД на пересечении с ЗСД и Дачным проспектом с 31 мая по 3 июня ограничат движение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для движения автомобилей перекроют четвертую полосу, а на остальных трех введут ограничение скорости до 50 километров в час.

Как сообщает предприятие, там будут проводить работы по окраске полимерцементным составом сборных, железобетонных, лотков в разделительной полосе дороги. Работы будут вести в круглосуточном режиме на участке внутреннего кольца КАД с 71 по 73 километр. Для удобства водителей установят временные дорожные знаки, световые фонари и водоналивные барьеры.

Кроме того, информацию о перекрытии полосы выведут на табло.

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