Из-за проведения фестиваля здорового образа жизни на ЗСД перекроют движение

В Санкт-Петербурге, 22 мая, пройдет фестиваль здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест. В связи с этим, на участке Западного скоростного диаметра будет перекрыто движение, чтобы уступить дорогу спортсменам.

Ограничение движения начнется в 14 часов и продлится до полуночи. Дорога будет перекрыта на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофка в южном направлении. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.

Организаторы ЗСД Фонтанка Фест просят извинения за доставленные неудобства и предупреждают заранее выбирать пути объезда.