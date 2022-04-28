На неделю ограничат движение между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе на КАД

Из-за ремонтных работ перекроют участок внешнего кольца КАД в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Со 2 по 9 мая на участке одной полосы дороги оставновят движение между Ропшинским и Волхонским шоссе. В предприятии рассказали, что в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет перекрыта третья полоса, а по первой и второй введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Отмечается, что на участке дороги всего три полосы для движения.

Уточняется, что из-за погодных условий сроки работ могут быть скорректированы.

Ранее ALLNW писал о том, что первого мая центр Петербурга будет перекрыт из-за легкоатлетического забега.