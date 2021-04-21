На вход закрыли станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская»

В центре Петербурге две станции метрополитена закрыты на выход, однако вестибюли станций продолжают работу на вход. Речь идет о станциях «Невский проспект» и «Адмиралтейская». Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской подземки.

«Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход», — сообщают в ведомстве.

Закрытие станций связано с проходящей несогласованной акцией в поддержку Навального. В связи с митингом также ограничено движение некоторого транспорта, проходящего по центру города. В частности, это касается трамвая №3, проходящего по улице Садовая.