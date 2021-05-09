Станция метро «Невский проспект» закрыта на вход

В Петербурге закрыли на вход станцию метро «Невский проспект». Причиной стал увеличенный поток пассажиров, гуляющих по центру города. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Так, в 11:50 закрыли второй вестибюль станции метро «Невский проспект». Выход на канал Грибоедова не доступен для входа. На данный момент на станции работает только вестибюль №1.

Напомним, в Петербурге 9 мая закрыли станцию метро «Адмиралтейскую» из-за увеличившегося количества пассажиров на выходе, а также станцию метро «Девяткино» закрывали из-за найденного бесхозного предмета.

На данный момент станции «Адмиралтейская» и «Девяткино» работают в штатном режиме.