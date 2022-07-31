Из-за частичного закрытия станции метро «Василеостровская» произошел коллапс

В Петербурге станция метро "Василеостровская" с трудом справляется с потоком петербуржцев и гостей города, которые хотят посмотреть на Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По информации издания, сейчас затруднен выход с этой станции. Там можно наблюдать настоящий коллапс.

"Вход на ст. Василеостровская ограничен из-за высокого пассажиропотока", - заявили в пресс-службе петербургской подземки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что станция метро "Адмиралтейская" была закрыта на вход. Об этом пассажирам сообщили в телеграм-канале городской подземки. В 10:17 станция метро была закрыта на вход в связи с увеличением пассажиропотока. Станция работает только на выход. Также 12-20 вход на ст. Невский проспект 2 и Адмиралтейская ограничен из-за высокого пассажиропотока.