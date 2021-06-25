В ночь на 26 июня закроют некоторые станции и вестибюли метрополитена

В Петербурге сегодня ночью состоится празднование “Алых парусов”. Праздник для выпускников состоится на Дворцовой площади, а также в акватории Невы. Для удобного передвижения по городу метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Однако некоторые станции останутся закрытыми. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, в ночь на 26 июня второй вестибюль станции “Невский проспект”, а также станции метро “Адмиралтейская” и “Горьковская” будут закрыты на вход и выход. Также не будут работать первые два вестибюля станции “Спортивная”. Работа станций будет остановлена с 21 часа пятницы до часа ночи субботы.

Напомним, наземный транспорт также продолжит свою работу. Метро будет работать с интервалом движения поездов в 4-7 минут.