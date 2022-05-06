Назван график работы центральных станций метро Петербурга на 9 мая

Стало известно, в каком режиме будут работать центральные станции петербургского метро во время шествия "Бессмертного полка". 9 мая с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 станция "Адмиралтейская" будет работать только на вход. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Оба вестибюля станции "Площадь Александра Невского" будут работать только на выход с 14:00 до 15:30. Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" будет открыт на выход с 14:30 до 15:30, а второй вестибюль в это время будет работать на вход и на выход.

Станция метро "Маяковская" будет полностью закрыта с 14:30 до 15:30. На этой станции поезда не будут останавливаться, также нельзя будет сделать пересадку между линиями.

Закрыты для входа и выхода будут также вестибюль 1 станции "Невский проспект" вместе с прилегающий подуличный переход. А второй вестибюль с 08:30 до 22:00 будет работать только на выход.