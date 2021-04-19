С 19 апреля ограничили движение от Пионерской до Малой Разночинной улицы

В Петербурге ограничат движение в районе Малого проспекта П.С. Причиной ограничений стали проходящие там работы по восстановлению благоустройства после прокладки водопровода. Так, с 19 апреля ограничено движение транспорта на участке от Пионерской до Малой Разночинной улицы. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ограничения снимут во вторник, 20 апреля. Однако уже со среды, 21 апреля, вступят в силу новые ограничения движения в этом же районе – будет ограничено движение автомобилей на участке от Чкаловского к Малому проспекту по улице Малая Разночинная.