На Пулковском шоссе образовалась большая пробка

В Петербурге образовалась огромная пробка на Пулковском шоссе в четверг, 15 апреля. Водители столкнулись с затрудненным движением в сторону Пулково. Для регулирования проезда ДПС заблокировали проезд остальных автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Пробка образовалась днем, однако к двум часам дня затор «рассосался» и сервис «Яндекс.Пробки» оценивает состояние на том участке в 4 балла. Для регулирования ситуации на дороге сотрудники ДПС организовали перекрытие шоссе в сторону города по съезду на Пулково.

На данный момент в городе наблюдаются заторы на Литейном проспекте в связи с ремонтом моста.