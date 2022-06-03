Петербург встал в пятницу в 7-балльных пробках

В пятницу, 3 июня. к вечеру пробки на дорогах Петербурга достигли до 7 баллов. Особенно сильные заторы наблюдаются по пути из центра и на выездах из города.

По информации "Яндекс. Пробок" уже к пяти вечера пробки доросли до "семерки". Кроме традиционных для конца рабочего дня пробок в районе площади Восстания или на Садовой улице, забит также Московский проспект на выезд из города, особенно плотно машины стоят от Обводного канала до Московских ворот.

Из-за дорожны работ на Пулковском шоссе снова собралась пробка в область в районе Волхонского шоссе. Также наблюдаются затруднения на Московском шоссе в сторону области.

На КАД заторы наблюдаются между Московским шоссе и вантовым мостом, особенно трудно на внешнем кольце. Кроме того, с обеих сторон скопились пробки перед развязкой с Мурманским шоссе - там движение тормозят аварии. Также дорожные работы собрали пробку на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.