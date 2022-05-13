Уезжающие на дачи петербуржцы стоят в огромной пробке на Пулковском шоссе

В пятницу, 13 мая, сложная дорожная ситуация наблюдается на Пулковском шоссе на выезд из города. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» автомобилисты жалуются, что стояние в ней занимает как минимум час.

Затор начинается от обсерватории тянется на Киевское шоссе. Ситуацию сильно осложняет сужение от Волхонки до съезда на кондокопшино. Транспорт движется только по одной полосе.

робки на этом участке — не редкость, особенно во время пятничных выездов за город. Однако с 10 мая здесь ведутся дорожные работы, которыми и объясняется сужение проезжей части.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что съезд с КАД на проспект косыгина с торону Ладожского вокзала будет полностью перекрыт на две ночи также для ремонта.